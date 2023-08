Bittere Pille kurz vorm Stadtfest: Doch kein Riesenrad in Zwickau

Besucher des Stadtfestes in Zwickau können das Treiben von Donnerstag bis Sonntag doch nicht aus luftiger Höhe verfolgen. Der Riesenrad-Betreiber hat seine Teilnahme abgesagt.

Zum Stadtfest in Zwickau wird sich kein Riesenrad drehen. Der Schausteller hat seine Teilnahme kurzfristig abgesagt. Darüber hat die Stadtverwaltung am Dienstagvormittag informiert. „Die kurzfristige Absage des Anbieters ist in mehrfacher Hinsicht ärgerlich: mit Blick auf alle Riesenradfans, die sich schon mächtig darauf gefreut haben, aber...