Die Polizei ermittelt wegen des Brandes zweier Abfalltonnen in Zwickau. Bild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Blaue Tonnen gerieten in Zwickau-Marienthal in Brand
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Hinweise.

In der Nacht zum Freitag kam es im Zwickauer Ortsteil Marienthal zu zwei Bränden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, gerieten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.10 Uhr, und Freitag, 2.30 Uhr, zwei blaue Papiertonnen in Brand. Sie befanden sich am Heckenweg und an der Ludwig-Erhard-Straße. Die Zwickauer Berufsfeuerwehr war im Einsatz und...
