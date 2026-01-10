Blaue Tonnen gerieten in Zwickau-Marienthal in Brand

Die Polizei ermittelt zur Ursache und sucht Hinweise.

In der Nacht zum Freitag kam es im Zwickauer Ortsteil Marienthal zu zwei Bränden. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, gerieten im Zeitraum zwischen Donnerstag, 22.10 Uhr, und Freitag, 2.30 Uhr, zwei blaue Papiertonnen in Brand. Sie befanden sich am Heckenweg und an der Ludwig-Erhard-Straße. Die Zwickauer Berufsfeuerwehr war im Einsatz und...