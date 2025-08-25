Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Blaulicht-Großaufgebot an Motocrossstrecke im Landkreis Zwickau: Das war der Grund

94 Einsatzkräfte – unter anderem von der Feuerwehr – beteiligten sich an der Übung in Culitzsch.
94 Einsatzkräfte – unter anderem von der Feuerwehr – beteiligten sich an der Übung in Culitzsch.
94 Einsatzkräfte – unter anderem von der Feuerwehr – beteiligten sich an der Übung in Culitzsch.
94 Einsatzkräfte – unter anderem von der Feuerwehr – beteiligten sich an der Übung in Culitzsch. Bild: Marijan Murat
Zwickau
Blaulicht-Großaufgebot an Motocrossstrecke im Landkreis Zwickau: Das war der Grund
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben Feuerwehr und Rettungsdienst rückten auch THW und Rettungshundestaffel aus – mit insgesamt 94 Einsatzkräften. Sie steuerten den Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch an.

Ein Blaulicht-Großaufgebot hat am Samstag in den Vormittagsstunden für Aufsehen rund um die Motocrossstrecke im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch gesorgt. Dort standen die Fahrzeuge von 94 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk.
