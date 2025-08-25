Blaulicht-Großaufgebot an Motocrossstrecke im Landkreis Zwickau: Das war der Grund

Zwickau
Neben Feuerwehr und Rettungsdienst rückten auch THW und Rettungshundestaffel aus – mit insgesamt 94 Einsatzkräften. Sie steuerten den Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch an.
Ein Blaulicht-Großaufgebot hat am Samstag in den Vormittagsstunden für Aufsehen rund um die Motocrossstrecke im Wilkau-Haßlauer Ortsteil Culitzsch gesorgt. Dort standen die Fahrzeuge von 94 Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Technischem Hilfswerk.
