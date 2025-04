Blickwinkelreihe nimmt Besucher mit auf Reise durch Neuseeland und den Südpazifik

Acht Monate war der 3D-Fotograf Stephan Schulz per Camper, Kajak und zu Fuß in Neuseeland und im Südpazifik unterwegs.

Die Foto-Filmreportage „Neuseeland und Südpazifik in 3D“ wird im Rahmen der „Blickwinkel“-Reihe am Freitag, 21. März, 20 Uhr, im Hörsaal 1 auf dem Scheffelberg-Campus der Westsächsischen Hochschule Zwickau gezeigt. Das teilt Olaf Schubert, Gründer und Organisator der Reihe, mit. Acht Monate war der 3D-Fotograf Stephan Schulz per...