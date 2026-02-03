MENÜ
Viele Autofahrer nahmen den Blitzer am Straßenrand offenbar nicht wahr.
Viele Autofahrer nahmen den Blitzer am Straßenrand offenbar nicht wahr. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Blitzer auf dem Ring in Zwickau: 115 teure Fotos in sechs Stunden
Von Johannes Pöhlandt
Das Ordnungsamt hat mit einem mobilen Gerät den Verkehr kontrolliert. Was auf die Temposünder zukommt.

Diesen Blitzer haben viele Autofahrer offenbar übersehen: Innerhalb von sechs Stunden hat das Zwickauer Ordnungsamt 115 Temposünder überführt. Die Mitarbeiter hatten einen mobilen Blitzer am Dr.-Friedrichs-Ring unweit des Gefängnisses aufgebaut. An dieser Stelle gilt Tempo 30. Zahlreiche Autofahrer hielten sich aber nicht daran. Die Frage,...
