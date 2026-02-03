Blitzer auf dem Ring in Zwickau: 115 teure Fotos in sechs Stunden

Das Ordnungsamt hat mit einem mobilen Gerät den Verkehr kontrolliert. Was auf die Temposünder zukommt.

Diesen Blitzer haben viele Autofahrer offenbar übersehen: Innerhalb von sechs Stunden hat das Zwickauer Ordnungsamt 115 Temposünder überführt. Die Mitarbeiter hatten einen mobilen Blitzer am Dr.-Friedrichs-Ring unweit des Gefängnisses aufgebaut. An dieser Stelle gilt Tempo 30. Zahlreiche Autofahrer hielten sich aber nicht daran. Die Frage,...