Bloß nicht ditschen! Welche Stil-Sünden sich Gäste beim englischen Nachmittagstee in Zwickau verkneifen sollten

Zwickau
Der Löffel darf nicht klirren, der Scone gehört nicht in den Tee getunkt, und über Sex zu reden ist verpönt: Um eine original englische Tea Time in Zwickau zu genießen, ohne ins Manieren-Fettnäpfchen zu treten, müssen einige Fallstricke umgangen werden.
King Charles tut’s, die Bridgerton-Geschwister tun’s, und auch in Zwickau lockt er regelmäßig: der englische Nachmittagstee, kurz Tea Time. Den Knigge-Katalog auswendig lernen, um die britische Teezeremonie korrekt zu absolvieren, muss aber niemand. „Bei uns geht es eher locker zu“, sagt Anja Rudelt (38), seit November Leiterin des...
