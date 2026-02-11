Bloß nicht ditschen! Welche Stil-Sünden sich Gäste beim englischen Nachmittagstee in Zwickau verkneifen sollten

Der Löffel darf nicht klirren, der Scone gehört nicht in den Tee getunkt, und über Sex zu reden ist verpönt: Um eine original englische Tea Time in Zwickau zu genießen, ohne ins Manieren-Fettnäpfchen zu treten, müssen einige Fallstricke umgangen werden.

King Charles tut's, die Bridgerton-Geschwister tun's, und auch in Zwickau lockt er regelmäßig: der englische Nachmittagstee, kurz Tea Time. Den Knigge-Katalog auswendig lernen, um die britische Teezeremonie korrekt zu absolvieren, muss aber niemand. „Bei uns geht es eher locker zu", sagt Anja Rudelt (38), seit November Leiterin des...