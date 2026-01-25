Blues Caravan in Lichtentanne: Die zierliche Französin mit der grandiosen Stimme

Blues und Rock auf ganz eigene Weise verbinden – dafür steht die Musik von Blues Caravan. Besonderen Eindruck hinterließ beim Konzert Elise Frank.

Am Dienstag Bratislava, einen Tag später Wien, am Donnerstag Lichtentanne, am Freitag Worpswede bei Bremen und am Samstag Luxemburg. Die Musiker von Blues Caravan machen ihrem Bandnamen alle Ehre. Und wer glaubte, dass es für ihr Konzert mitten in der Woche in der Barbara genügte, kurz vor knapp zu erscheinen – Fehlanzeige. Seit Wochen war...