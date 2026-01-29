Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau

Zwickau
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.
Freilichtbühne beendet Winterschlaf: Mit einer Winter- und Après-Ski-Party erweckt das DJ-Projekt Zwickau am Freitag die Freilichtbühne Kirchberg aus dem Winterschlaf. DJ Franco legt ab 19 Uhr am Borbergweg auf. Wer will, kann beim Tannenbaumweitwurf mitmachen.
