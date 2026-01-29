MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau

Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns.
Freitag feiert „Kohlhaas“ im Zwickauer Gewandhaus Premiere. Erzählt wird Kleists Novelle, inszniert als Maskenspiel, von drei Clowns. Bild: Christian Leischner
Die Paddy Boy Zimmermann Band spielt am Freitag im Zwickauer Club Seilerstraße.
Die Paddy Boy Zimmermann Band spielt am Freitag im Zwickauer Club Seilerstraße. Bild: Markus Herzfeld
Die Sparkassen-Arena wird zur Messehalle – bei der Bildungsmesse.
Die Sparkassen-Arena wird zur Messehalle – bei der Bildungsmesse. Bild: Kultour Z./Archiv
Pianist Diego Mallen begleitet den jungen Bariton Jakob Ewert.
Pianist Diego Mallen begleitet den jungen Bariton Jakob Ewert. Bild: Gregor Lorenz
Zwickau
Bluesrock, Fantasy-Oper und ein Klassiker mit Clowns: Wochenend-Tipps für Zwickau
Redakteur
Von Holger Weiß
Von Party am Borberg bis Konzert im Schumannhaus Zwickau reicht das Freizeitangebot fürs Wochenende. Manche Veranstaltungen kann man sogar kostenlos besuchen.

Freilichtbühne beendet Winterschlaf: Mit einer Winter- und Après-Ski-Party erweckt das DJ-Projekt Zwickau am Freitag die Freilichtbühne Kirchberg aus dem Winterschlaf. DJ Franco legt ab 19 Uhr am Borbergweg auf. Wer will, kann beim Tannenbaumweitwurf mitmachen.
