Regionale Nachrichten und News
  • Blumendiebstahl: Schon 20 Gräber auf Zwickauer Hauptfriedhof geplündert

Auf Gräbern am Friedhof und auf öffentlichen Flächen werden immer häufiger Blumen gestohlen.
Auf Gräbern am Friedhof und auf öffentlichen Flächen werden immer häufiger Blumen gestohlen. Bild: Ralf Wendland
Auf Gräbern am Friedhof und auf öffentlichen Flächen werden immer häufiger Blumen gestohlen.
Auf Gräbern am Friedhof und auf öffentlichen Flächen werden immer häufiger Blumen gestohlen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Blumendiebstahl: Schon 20 Gräber auf Zwickauer Hauptfriedhof geplündert
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf Friedhöfen und öffentlichen Plätzen verschwinden immer häufiger Blumen. Zuletzt wurde eine 73-jährige Frau beim Blumenklau ertappt. Doch viele dieser Grabschändungen werden nicht angezeigt.

Friedhofsmitarbeiter müssen manchmal Detektive sein. Ende Juli beobachteten Zwickauer Gärtner eine 73-jährige Frau, die morgens um halb zehn erst an einer Gemeinschaftsanlage, dann an einer Blumenrabatte verdächtig hantierte. Sechs Blumen hatte sie bereits ausgegraben, als die Mitarbeiter sie ansprachen. Die Pflanzen musste die Seniorin...
