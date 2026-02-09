Blutentnahme nach Unfall in Reinsdorf: Was wird dem 46-Jährigen vorgeworfen?

Ein missglücktes Manöver in Reinsdorf: Ein Mercedes kippt, der Fahrer wird positiv auf Alkohol getestet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 46-Jähriger ist mit seinem Mercedes am Freitag, 6. Februar, in Reinsdorf verunglückt. Er habe einem anderen Wagen ausweichen müssen. Das Fahrzeug kippte auf die Seite, nachdem es von der Straße abgekommen war, berichtet die Polizei. Der Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. Der 46-jährige Mercedes-Fahrer wurde nach dem Unfall auf Alkohol...