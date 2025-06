Blutige Auseinandersetzung am Zwickauer Schumannplatz: 25-Jähriger muss ins Krankenhaus

Am Schumannplatz in der Zwickauer Innenstadt ist es am Dienstagmittag offenbar zu einer Messerstecherei gekommen.

Nach einer blutigen Auseinandersetzung am Zwickauer Schumannplatz ist ein 25-Jähriger ins Krankenhaus gebracht worden. Das hat die Polizeidirektion Zwickau bestätigt. Laut einer Polizeisprecherin war es gegen 13 Uhr zu dem Konflikt gekommen, an dem mindestens zwei Personen beteiligt waren. Augenzeugen berichten, dass einer der Männer eine...