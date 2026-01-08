MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zur Blutspende wird in die Sparkassen-Arena eingeladen.
Zur Blutspende wird in die Sparkassen-Arena eingeladen. Bild: Holger Weiß/Archiv
Zur Blutspende wird in die Sparkassen-Arena eingeladen.
Zur Blutspende wird in die Sparkassen-Arena eingeladen. Bild: Holger Weiß/Archiv
Zwickau
Blutspenden in Sparkassen-Arena in Zwickau möglich
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

DRK-Kreisverband startet in Zusammenarbeit mit Kultour-Z. und dem DRK-Blutspendedienst Nord-Ost eine Aktion. Zudem findet ein Wettbewerb statt.

Der DRK-Kreisverband Zwickau lädt für den Donnerstag, 16. Januar, gemeinsam mit Partnern zu einer Blutspende-Aktion in die Sparkassen-Arena an der Bergmannstraße 1 ein. Die Aktion findet von 12 bis 17 Uhr im Rahmen der Messe „Gesund & Aktiv“ statt. Blutspender erhalten das Eintrittsgeld zurück. Im Wettbewerb werden die drei Vereine mit der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
2 min.
Blutspende in Reichenbach jetzt auch im Alter möglich – Wann kommt der erste 100-Jährige?
So leer sollten die Liegen bei der Blutspende nur vor Beginn sein.
Die Bereitschaft zum Blutspenden geht zurück. Für das Jahr 2026 sind die Termine bereits geplant. Sorgt die Aufhebung der Altersfreigabe für mehr Blutspenden?
Petra Steps
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
15:55 Uhr
1 min.
Chemnitz: Blutspenden auch jetzt dringend gefragt
Blutspende: Medizinische Notfälle machen über die Feiertage keine Pause.
Auch über die Feiertage und danach werden Blutkonserven benötigt. Der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost bietet deshalb Sondertermine an.
Luisa Ederle
Mehr Artikel