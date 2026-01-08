Blutspenden in Sparkassen-Arena in Zwickau möglich

Zwickau
DRK-Kreisverband startet in Zusammenarbeit mit Kultour-Z. und dem DRK-Blutspendedienst Nord-Ost eine Aktion. Zudem findet ein Wettbewerb statt.
Der DRK-Kreisverband Zwickau lädt für den Donnerstag, 16. Januar, gemeinsam mit Partnern zu einer Blutspende-Aktion in die Sparkassen-Arena an der Bergmannstraße 1 ein. Die Aktion findet von 12 bis 17 Uhr im Rahmen der Messe „Gesund & Aktiv“ statt. Blutspender erhalten das Eintrittsgeld zurück. Im Wettbewerb werden die drei Vereine mit der...
