Bild: Chiabella James
Zwickau
Bob-Marley-Film auf der Freilichtbühne in Kirchberg
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Reggae-Sounds auf großer Leinwand: Am Dienstag ab 20 Uhr ist „Bob Marley: One Love“ zu sehen.

Für alle Reggae-Fans gibt es Dienstagabend ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne in Kirchberg ein besonderes Highlight: Der Alte Gasometer zeigt dort den Bob-Marley-Film „Bob Marley: One Love“. Der bereits verstorbene Musiker ist noch immer ein Gigant der Popkultur. Seine Songs „No Woman, No Cry“, „Is This Love“ und viele weitere gehören...
