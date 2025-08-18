Bob-Marley-Film auf der Freilichtbühne in Kirchberg

Zwickau
Reggae-Sounds auf großer Leinwand: Am Dienstag ab 20 Uhr ist „Bob Marley: One Love“ zu sehen.
Für alle Reggae-Fans gibt es Dienstagabend ab 20 Uhr auf der Freilichtbühne in Kirchberg ein besonderes Highlight: Der Alte Gasometer zeigt dort den Bob-Marley-Film „Bob Marley: One Love“. Der bereits verstorbene Musiker ist noch immer ein Gigant der Popkultur. Seine Songs „No Woman, No Cry“, „Is This Love“ und viele weitere gehören...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.