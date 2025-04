Brand an den Bahnschienen in Wilkau-Haßlau

Montagabend rückten vier Feuerwehren zu einem Brand in der Nähe des alten Güterbahnhofs aus.

Mit einem Großaufgebot hat die Einsatzzentrale am Montagabend auf einen Feldbrand in Wilkau-Haßlau reagiert. Alarmiert wurden neben der Feuerwehr Wilkau-Haßlau auch die Ortswehren von Culitzsch, Silberstraße und Reinsdorf. Laut Chris Seltmann, Vize-Stadtwehrleiter von Wilkau-Haßlau, war gegenüber der Straße Am alten Güterbahnhof,...