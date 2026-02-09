MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Brand einer Straßenbahn in Zwickau: Verkehrsbetriebe stehen vor einem Rätsel

Die beschädigte Straßenbahn im SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße.
Die beschädigte Straßenbahn im SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße. Bild: Ralph Köhler
Die beschädigte Straßenbahn im SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße.
Die beschädigte Straßenbahn im SVZ-Betriebshof an der Schlachthofstraße. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Brand einer Straßenbahn in Zwickau: Verkehrsbetriebe stehen vor einem Rätsel
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Havarie, bei der am Samstag eine Tram beschädigt wurde, gilt als technische Störung. Warum die SVZ das Alter der Bahn als Unfallursache ausschließt.

Funkenflug, Lichtblitze, Qualm und Brandgeruch - ein Spannungsüberschlag zwischen Stromabnehmer und Fahrzeugdach hat am Samstag in Zwickau die Fahrt einer Tram auf der Linie 4 gestoppt. Der Fahrer hatte einen Feuerschein wahrgenommen und die Straßenbahn auf der Leipziger Straße angehalten. Alle Fahrgäste konnten ins Freie flüchten, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
08.02.2026
2 min.
Havarie bei Zwickauer Straßenbahn: Stromabnehmer brennt
In Zwickau hat am Samstag der Stromabnehmer einer Straßenbahn gebrannt. Screenshot aus dem Video, das auf Facebook gepostet wurde.
Der Vorfall ereignete sich am Samstagabend auf Tram-Linie 4. Feuerwehren und Rettungskräfte waren im Einsatz.
Holger Weiß
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
27.01.2026
2 min.
Störung bei Zwickauer Straßenbahn: Deshalb rollt zwischen Zentrum und Neuplanitz keine Tram
Infolge der Havarie einer Straßenbahn auf Linie 3 gab es am Dienstag Verkehrsbehinderungen.
Verkehrseinschränkungen auf Straßenbahnlinie 3 – Havarieort ist die Stelle des jüngsten Wasserrohrbruchs.
Holger Weiß
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel