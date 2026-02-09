Brand einer Straßenbahn in Zwickau: Verkehrsbetriebe stehen vor einem Rätsel

Zwickau
Die Havarie, bei der am Samstag eine Tram beschädigt wurde, gilt als technische Störung. Warum die SVZ das Alter der Bahn als Unfallursache ausschließt.
Funkenflug, Lichtblitze, Qualm und Brandgeruch - ein Spannungsüberschlag zwischen Stromabnehmer und Fahrzeugdach hat am Samstag in Zwickau die Fahrt einer Tram auf der Linie 4 gestoppt. Der Fahrer hatte einen Feuerschein wahrgenommen und die Straßenbahn auf der Leipziger Straße angehalten. Alle Fahrgäste konnten ins Freie flüchten, die...
