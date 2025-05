Brand in Mehrfamilienhaus in Wilkau-Haßlau: Angeklagter freigesprochen

Freispruch aber keine Freiheit: Ein 27-Jähriger, der wegen Brandstiftung angeklagt war, wird aufgrund möglicher paranoider Schizophrenie in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Im Prozess um die Brandstiftung in einem Wohnhaus an der Zwickauer Straße in Wilkau-Haßlau im September letzten Jahres hat die Große Strafkammer des Landgerichts Zwickau den 27-jährigen Mieter der Brandwohnung freigesprochen. Allerdings ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik an. Damit kehrt der Mann vorerst...