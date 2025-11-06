Brand in Zwickau-Marienthal: Feuerwehr musste acht Menschen aus verrauchtem Treppenhaus retten

Die Zwickauer Feuerwehr rückte zu einem Brand in der Fritz-Heckert-Straße aus. Mehrere Bewohner konnten gerettet werden. Die Brandursache ist unklar.

Die Zwickauer Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Großeinsatz aus. Im Treppenhaus eines Gebäudes an der Fritz-Heckert-Straße im Stadtteil Marienthal war ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute, Rettungsdienste und Notärzte trafen auf ein stark verrauchtes Treppenhaus, das ohne Atemschutzausrüstung nicht betreten werden konnte. Einige... Die Zwickauer Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Großeinsatz aus. Im Treppenhaus eines Gebäudes an der Fritz-Heckert-Straße im Stadtteil Marienthal war ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute, Rettungsdienste und Notärzte trafen auf ein stark verrauchtes Treppenhaus, das ohne Atemschutzausrüstung nicht betreten werden konnte. Einige...