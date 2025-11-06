Brand in Zwickau-Marienthal: Feuerwehr musste acht Menschen aus verrauchtem Treppenhaus retten

Zwickau
Die Zwickauer Feuerwehr rückte zu einem Brand in der Fritz-Heckert-Straße aus. Mehrere Bewohner konnten gerettet werden. Die Brandursache ist unklar.
Die Zwickauer Feuerwehr rückte am Mittwochabend zu einem Großeinsatz aus. Im Treppenhaus eines Gebäudes an der Fritz-Heckert-Straße im Stadtteil Marienthal war ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehrleute, Rettungsdienste und Notärzte trafen auf ein stark verrauchtes Treppenhaus, das ohne Atemschutzausrüstung nicht betreten werden konnte. Einige...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.