Ein Feuer zerstörte in Oberrothenbach eine Terrasse.
Ein Feuer zerstörte in Oberrothenbach eine Terrasse. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archiv
Ein Feuer zerstörte in Oberrothenbach eine Terrasse.
Ein Feuer zerstörte in Oberrothenbach eine Terrasse. Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Archiv
Zwickau
Brand in Zwickau-Oberrothenbach: Feuer zerstört überdachte Terrasse
Von Frank Dörfelt
Ein Feuer am Reformationstag verwüstete eine Terrasse und griff auf ein Gebäude über. Die Ursache: Unachtsamkeit am Kamin.

Am Nachmittag des Reformationstages brannte im Zwickauer Stadtteil Oberrothenbach eine überdachte Terrasse nieder. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, griff das Feuer schnell auf ein Nebengebäude an der Helmsdorfer Straße über. Laut Polizei entstand der Brand vermutlich durch ein Feuer in einem offenbar unbeaufsichtigten Außenkamin....
