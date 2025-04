Hecken und Papiermülltonnen standen in Flammen. Die Polizei nennt erste Details zur Höhe des Sachschadens und zu den Tatorten.

Die Brandserie in Zwickau-Marienthal setzt sich fort. Kräfte der Berufsfeuerwehr waren in der Nacht von Montag zu Dienstag im Dauereinsatz. Sie löschten Brände an fünf verschiedenen Stellen.