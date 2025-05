Brandserie in Zwickau-Marienthal: Polizei ertappt nach Mülltonnen-Brand zwei Jugendliche auf frischer Tat

Die Feuerwehr war am Mittwochabend an der Kreuzung von Julius-Seifert-Straße und Windbergstraße im Einsatz. Die Polizei meldet einen Ermittlungserfolg und prüft Zusammenhänge. Was bisher bekannt ist.

Eine brennende Mülltonne hat in Zwickau-Marienthal erneut einen Einsatz der Feuerwehr erforderlich gemacht. Sie wurde am Mittwoch gegen 22.10 Uhr alarmiert. Die Mülltonnen, die in Flammen stand, befanden sich im Kreuzungsbereich von Julius-Seifert-Straße und Windbergstraße.