  • Brasilianer kämpft für seine Traum-Ausbildung bei Zwickauer Betrieb: „Ohne unsere Freundschaft hätten wir das nicht geschafft“

Paulo Guilherme Dos Santos Silva (links) hat bei Markus Ulrich vom Laufwerk in Zwickau eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher gemacht.
Paulo Guilherme Dos Santos Silva (links) hat bei Markus Ulrich vom Laufwerk in Zwickau eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher gemacht. Bild: Ralph Köhler
Paulo Guilherme Dos Santos Silva (links) hat bei Markus Ulrich vom Laufwerk in Zwickau eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher gemacht.
Paulo Guilherme Dos Santos Silva (links) hat bei Markus Ulrich vom Laufwerk in Zwickau eine Ausbildung zum Orthopädie-Schuhmacher gemacht. Bild: Ralph Köhler
Brasilianer kämpft für seine Traum-Ausbildung bei Zwickauer Betrieb: „Ohne unsere Freundschaft hätten wir das nicht geschafft“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Vor fünf Jahren strandete ein junger Brasilianer im Corona-Lockdown in Zwickau. Heute hat er geschafft, was er sich damals nicht vorstellen konnte. Unter anderem, weil ein Zwickauer Unternehmer gegenüber Behörden nicht lockergelassen hat.

Der Hammer ist eins der wichtigsten Werkzeuge eines Orthopädie-Schuhmachers. „Dos Santos“ steht auf dem, den „Gui“ (ausgesprochen Gie) in der Werkstatt des Zwickauer Unternehmens Laufwerk in der Hand hält. Sein voller Name lautet Paulo Guilherme Dos Santos Silva. Er ist Brasilianer, 33 Jahre alt und frischgebackener...
Mehr Artikel