Breakdance am Breakdance: Flashmob-Tänzer machen Stimmung auf Zwickauer Frühlingsrummel

Fünf, sechs, sieben, acht - go! Erst nach rechts, dann nach links, rückwärts, nach vorn und das Ganze noch mal. Am Freitagabend haben DDR-Breakdance-Ikone Heiko "Hahny" Hahnewald und seine vorwiegend jungen Mitstreiter eine Tanzeinlage am Breakdance-Karussell hingelegt. Für den Rummel war das eine Premiere. Die Zwickauer Tänzer hatten die Schritte...