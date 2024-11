Brennende Mülltonne verursacht 16.000 Euro Schaden in Zwickau

Weil Unbekannte eine Mülltonne angezündet haben, wurde ein Mehrfamilienhaus in Zwickau beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwickau.

Eine in Brand gesteckte Mülltonne am Zwickauer Römerplatz hat am Samstagabend einen Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro verursacht. Nach Informationen der Polizeidirektion Zwickau hatten Unbekannte dort gegen 21.30 Uhr die Mülltonne angezündet. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Zwickau konnten zwar verhindern, dass die Flammen auf ein nahes Wohnhaus übergriffen. Das Feuer beschädigte jedoch die Fassade des Mehrfamilienhauses. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Darüber hinaus wurden zwei Müllcontainer zerstört. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu möglicherweise am Brand beteiligten Personen geben, unter Telefon: 0375-428102.(em)