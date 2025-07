Briefkasten wird für Zwickauerin zur schmerzhaften Falle: „Sofort kam Blut hervorgeschossen“

Vor Kurzem klemmte sich Katja Friedemann die Hand im Briefkasten der Zwickauer Hypovereinsbank. Mit blutigen Folgen, die sie bis heute spürt. Wie konnte es dazu kommen?

Auch Tage später sind noch Blutflecken neben der Hypovereinsbank-Filiale am Dr.-Friedrichs-Ring in Zwickau zu sehen. Dort hat sich vorige Woche Kundin Katja Friedemann (50) die Hand im Briefkasten verletzt. Auf Facebook suchte sie danach eine Frau, die ihr zu Hilfe gekommen war. Was einige Nutzer besonders interessiert, ist eine Antwort auf die...