Brisante Unterlagen aufgetaucht? Finanzausschuss vertagt erneut Entscheidung über Hallenmiete für Handballerinnen des BSV Sachsen Zwickau

Mehr als 200.000 Euro hatte die Stadt Zwickau dem BSV Sachsen zugesagt, um für die Heimspiele der Ersten Handball-Bundesliga die Zwickauer Stadthalle nutzen zu können. Die Zusage scheint zu wackeln.

Der BSV Sachsen Zwickau muss weiter auf einen Zuschuss in Höhe von 217.000 Euro aus der Stadtkasse warten. Das Geld wird für die Miete der Stadthalle benötigt, in der die Spielerinnen derzeit ihre Heimspiele in der Ersten Bundesliga austrägt. Auch beim zweiten Anlauf traf der Finanzausschuss des Zwickauer Stadtrates am Dienstag dazu keine...