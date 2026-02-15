Bröselmaschine läuft auch nach Jahrzehnten wie geölt

Zwickau
Als sich die Band um Peter Bursch gründete, war an Woodstock noch kaum zu denken. Die Duisburger Bröselmaschinisten stehen seit 1968 auf der Bühne und noch immer ist ordentlich Dampf auf dem Kessel.
Mögen die einen bei einer Bröselmaschine an ihren Hund denken, die anderen an ihren herumkrabbelnden Zögling. Für mindestens ebenso viele ist klar: Es handelt sich um Legenden der deutschen Rockgeschichte. Die in der fast ausverkauften Lichtentanner Barbara am Samstag live zu erleben, war für die mit der Band in die Jahre gekommenen Fans ein...
