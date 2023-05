Brühl-Kreuzung in Kirchberg ab Freitag wieder befahrbar

Die Brühl-Kreuzung in Kirchberg wird wie geplant an diesem Freitag freigegeben. Die Bauarbeiten an der so wichtigen innerstädtischen Kreuzung der Stadt sind beendet. "Wir sind sehr zufrieden. Es war uns wichtig, dass die Kreuzung vor Pfingsten wieder geöffnet wird", sagte Kirchbergs Bürgermeisterin Dorothee Obst (Freie Wähler) am Donnerstag.