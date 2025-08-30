BSW gründet Kreisverband Zwickau

Zwickau
Sascha Wünsch führt den neuen Verband, der das Thema Frieden „bis in die kleinste Stadt“ herunterbrechen will.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat einen neuen Kreisverband gegründet – in Zwickau. Auf der Gründungsversammlung am Freitagabend sei nicht nur die Verbandssatzung beschlossen worden, man habe zugleich auch einen Kreisvorstand gewählt, teilte das BSW mit. Zum Vorsitzenden wurde demnach Sascha Wünsch gekürt. Sein Stellvertreter ist...
