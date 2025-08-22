BSW ruft in Zwickau zur Kundgebung zum Weltfriedenstag auf

Am 1. September wird an den Beginn des Zweiten Weltkrieges vor 86 Jahren erinnert. Das Bündnis Sahra Wagenknecht will bei der Veranstaltung auch auf heutige Bedrohungen aufmerksam machen.

Zu einer Kundgebung anlässlich des Weltfriedenstages lädt der sächsische Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) für 1. September ab 17 Uhr auf den Hauptmarkt in Zwickau ein. Als Rednerinnen werden unter anderen die BSW-Landesvorsitzende Sabine Zimmermann und die Co-Bundesvorsitzende des BSW, Amira Mohamed Ali, auftreten.