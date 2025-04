Bücherzelle als Stöbertreff vor Matthäuskirche in Zwickau-Bockwa

Neues Herzstück für Zwickau-Bockwa: Der Förderverein plant eine Begegnungsstätte für Leseratten. Auch der Vorplatz der Kirche soll attraktiver werden.

An der Matthäuskirche in Zwickau-Bockwa soll Geschichte auf Geschichten treffen. So beschreibt Dietmar Schirmer, Vorsitzender des Fördervereins, das Vorhaben, eine Bücherzelle vor dem Gotteshaus aufzustellen. Eine alte Telefonzelle wird zum „Stöbertreff“. Jeder kann dort Bücher abgeben und neue mitnehmen. Die Bücherbox findet neben der...