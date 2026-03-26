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Die Macher vom Hartmannsdorfer Verein freuen sich über die neue Bücherzelle.
Die Macher vom Hartmannsdorfer Verein freuen sich über die neue Bücherzelle. Foto: Roland Wagner
Die Macher vom Hartmannsdorfer Verein freuen sich über die neue Bücherzelle.
Die Macher vom Hartmannsdorfer Verein freuen sich über die neue Bücherzelle. Foto: Roland Wagner
Zwickau
Bücherzelle in Zwickau: Ein kleines Projekt mit großer Wirkung
Von Roland Wagner
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Nun können im Zwickauer Ortsteil Hartmannsdorf Bücher getauscht werden. Mandy Rosenbaum vom Verein sieht darin eine Bereicherung für das Dorfleben.

Hartmannsdorf, Zwickaus kleinster Ortsteil, hat nun eine Bücherzelle. Der im vorigen Jahr neu gegründete Dorf- und Feuerwehrverein Zwickau-Hartmannsdorf hat das Projekt maßgeblich vorangetrieben. Das Gesamtprojekt kostete rund 2200 Euro, davon kamen 1900 Euro vom Landkreis Zwickau aus dem kommunalen Bürgerbudget für 2025.
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