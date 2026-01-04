MENÜ
In diesem Jahr werden im Landkreis Zwickau in fünf Gemeinden Bürgermeister gewählt.
In diesem Jahr werden im Landkreis Zwickau in fünf Gemeinden Bürgermeister gewählt. Bild: Harald Tittel/dpa
Zwickau
Bürgermeisterwahlen im Landkreis Zwickau: Noch gibt es kaum Bewerber
Von Frank Dörfelt
In fünf Städten und Gemeinden im Landkreis Zwickau finden 2026 Bürgermeisterwahlen statt. Die ersten Wahltermine stehen fest. Bewerber um die Chefposten machen sich jedoch rar.

Das Jahr 2026 wird kein Superwahljahr. Weder Bundestags- noch Landtagswahlen stehen in Sachsen an. Auch Kreistags- oder Gemeinderatswahlen sind im Landkreis Zwickau nicht geplant. Dennoch wählen fünf Städte und Gemeinden ihre Bürger- bzw. Oberbürgermeister. Das Wahljahr hat begonnen, und die ersten Termine stehen bereits fest – und einige...
