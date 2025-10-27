Bürgernähe als erklärtes Ziel: Finanzamt Zwickau hat eine neue Amtsleiterin

Zwickau
Das Finanzamt Zwickau hat eine neue Amtsleiterin. Die gebürtige Zwickauerin Dana Wittig-Kadur will das Amt bürgernah weiterentwickeln.
Frischer Wind im Finanzamt Zwickau: Dana Wittig-Kadur wurde am Freitag von Sachsens Finanzminister Christian Piwarz (CDU) als neue Amtsleiterin eingeführt. Piwarz betonte in seiner Ansprache die Bedeutung einer bürgernahen und modernen Steuerverwaltung. Wittig-Kadur, gebürtige Zwickauerin und seit August als Leiterin an Bord, möchte das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.