Bürokratie am Baum: In Zwickau braucht man eine Genehmigung fürs Apfelpflücken

An 16 Orten stehen Obstbäume auf städtischem Grund. Wer sie abernten will, muss eine Genehmigung beantragen. Wofür der ganze Aufwand?

Die Leiter lehnt schon am Stamm, der Korb steht bereit, die Hand streckt sich nach der glänzenden Frucht – doch Vorsicht! Wer in Zwickau Obst von Bäumen ernten will, die auf städtischem Boden stehen, muss zuvor einen Antrag stellen, und zwar für einen sogenannten Pflückschein. Wozu so viel Bürokratie für einen einfachen Vorgang?