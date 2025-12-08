Bundespolizei informiert in Zwickau über Wege zum Beruf

Zwickau
Die Aufgaben der Bundespolizei sind vielfältig. Wie laufen Bewerbungs- und Auswahlverfahren? Darauf gibt es in Zwickau Antworten.
Die Bundespolizei stellt am Dienstag, 9. Dezember, ab 16 Uhr im BiZ der Arbeitsagentur Zwickau ihre Karrierewege vor. Informiert wird über Tätigkeiten im mittleren und gehobenen Dienst, so die Arbeitsagentur. Die Veranstaltung richte sich an alle, die sich für Grenzschutz, Kriminalitätsbekämpfung und die Sicherung von Bahn- und Luftverkehr...
