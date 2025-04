Bundesstraße 93 in Zwickau: Ford-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und landet in der Mittelleitplanke

Die Frau verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach fuhr sie gegen die Mittelleitplanke.

Ein Unfall behinderte am Ostermontag den Verkehr auf der Bundesstraße 93 und verletzte eine Autofahrerin leicht. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verlor die 67-jährige am Vormittag aus bisher ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Ford, als sie in Richtung Zwickau fuhr. Etwa einen Kilometer nach der Abfahrt Dennheritz geriet sie...