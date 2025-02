Bundestagswahlkreis 164 Zwickau: Auslieferung der Stimmzettel verzögert sich

Grund sind nach Angaben des Landratsamtes Probleme in der Druckerei.

Zwickau.

Das Bürgeramt der Stadt Zwickau hatte am Dienstag die Lieferung der Stimmzettel für die Bundestagswahl erwartet. Doch am Nachmittag habe das Landratsamt mitgeteilt, dass die Stimmzettel später geliefert werden. Somit kann das Briefwahlbüro nicht wie geplant am Mittwoch öffnen, sondern voraussichtlich erst am Freitag, sagte Rathaussprecher Mathias Merz. Eine Nachfrage beim Landratsamt ergab: Betroffen ist nicht nur Zwickau, sondern alle Kommunen im Wahlkreis 164 (Regionen Zwickau, Glauchau und Werdau). Wie Tina Grotz von der Landratsamt-Pressestelle sagte, sei es zu Verzögerungen in der Druckerei gekommen, sodass die Lieferung der Stimmzettel für die Briefwahl an die Gemeinden voraussichtlich am Donnerstag erfolge. (jarn)