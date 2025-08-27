Burg Schönfels: Lässt neues Museumskonzept Fördergelder fließen?

Zwickau
Die Fördermittel vom Kulturraum für das Museum der Burg wurden zu Jahresbeginn halbiert und sollen ohne neues Konzept ganz gestrichen werden. Nun liegt eins vor. Wird es überzeugen?
Man könnte es als Schuss vor den Bug werten. Anfang des Jahres beschloss der Kulturraum Vogtland-Zwickau, die Fördermittel für das Museum der Burg Schönfels zu halbieren - auf 60.000 Euro. Werde in den nächsten Monaten kein tragfähiges Konzept vorgelegt, werde 2026 überhaupt kein Geld mehr fließen, hieß es.
