Burkersdorfer Züchterverein zeigt seine besten Tiere

Zwickau
Etwa 100 Enten, Hühner, und Tauben sowie mehr als 100 Kaninchen werden im Vereinsheim zu sehen sein. Wer noch Tiere zeigen wird.
Der Kleintierzüchterverein Burkersdorf richtet für den Samstag, 6. November, und Sonntag, 7. Dezember, eine Rassegeflügel- und Rassekaninchenschau aus. Veranstaltungsort ist das Vereinsheim Züchterklause. Gezeigt werden dort etwa 100 Enten, Hühner und Tauben. Etwa 140 Kaninchen ergänzen die Schau. Jugendzüchter und Gastaussteller nehmen...
