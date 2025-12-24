Busfahrer mit Herz: „Santa“ Pirgl erfreut Fahrgäste vor Heiligabend im Weihnachtsmannkostüm

Strahlende Kinder, hupende Autos: Zwickau erlebt zwischen Haltestellen und Herzmomenten eine kleine, magische Tradition. So sorgt Matthias Pirgl für leuchtende Augen.

Es ist noch dunkel an diesem Dezembermorgen, kurz vor Weihnachten. An der Haltestelle stehen ein paar Menschen, die Schultern hochgezogen, die Gedanken irgendwo zwischen Arbeitstag und Festabend. Dann rollt der Bus heran. Pünktlich, wie immer. Und doch spüren es alle sofort: Heute ist etwas anders.