MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Busse und Bahnen stehen Montag in Zwickau still: Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen

Aufgrund eines Streiks fallen am Montag zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen in Zwickau aus.
Aufgrund eines Streiks fallen am Montag zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen in Zwickau aus. Bild: Ralf Wendland
Aufgrund eines Streiks fallen am Montag zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen in Zwickau aus.
Aufgrund eines Streiks fallen am Montag zahlreiche Bus- und Bahnverbindungen in Zwickau aus. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Busse und Bahnen stehen Montag in Zwickau still: Worauf sich Fahrgäste einstellen müssen
Von Jim Kerzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Warnstreiks bei Bus und Bahn aufgerufen. In Zwickau kommt nahezu der gesamte Stadtverkehr zum Erliegen. Welche Linien betroffen sind.

Wer am Montag mit Bus oder Bahn innerhalb von Zwickau zur Arbeit oder zur Schule fahren will, wird an der Haltestelle stehen bleiben. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Warnstreik aufgerufen. In Zwickau sind die Verbindungen der Städtischen Verkehrsbetriebe (SVZ) betroffen. Welche Linien fahren nicht?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:27 Uhr
4 min.
Chemnitz, Zwickau, Dresden, Leipzig: Hier steht am Montag der Nahverkehr still
Update
Am Montag müssen Fahrgäste und Schüler auch in vier sächsischen Städten damit rechnen, dass kein Bus und keine Straßenbahnen fahren.
Die Gewerkschaft Verdi macht in den Tarifverhandlungen Druck - und ruft für Montag bundesweit zu einem Streik im öffentlichen Nahverkehr auf. Auch in vier sächsischen Städten müssen Fahrgäste und Schüler damit rechnen, dass weder Bus noch Bahn fahren. Hier wird es besonders eng.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
14:30 Uhr
2 min.
Warnstreik am Montag: Welche Busse und Bahnen in Chemnitz noch fahren sollen
Am Montag wird die Chemnitzer Verkehrs-AG bestreikt.
Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zum bundesweiten Warnstreik im Nahverkehr aufgerufen. In Chemnitz ist die CVAG betroffen. Das Unternehmen rechnet aber damit, dass noch einige Linien bedient werden können.
Erik Anke
Mehr Artikel