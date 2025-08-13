Caindorfer Turnerheim wird zum zweiten Mal auf seinen Namen geweiht

Zum fünften Mal findet am Samstag in Cainsdorf das Kinder- und Familienfest statt. Zuvor bekommt das „Turnerheim“ offiziell seinen Namen.

Das Turnerheim im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf erhält offiziell erneut den Namen, der ihm 1928 verliehen wurde. Am 16. August um 13 Uhr findet die Namensweihe für das Vereins- und Gemeindezentrum statt. Das Haus war umgebaut worden. Im Anschluss an die Zeremonie startet zum fünften Mal das Kinder- und Familienfest. Zum Jubiläum laden die...