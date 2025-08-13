Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schriftzug „Turnerheim“ ist seit ein paar Tagen am Gebäude zu sehen.
Der Schriftzug „Turnerheim“ ist seit ein paar Tagen am Gebäude zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Der Schriftzug „Turnerheim“ ist seit ein paar Tagen am Gebäude zu sehen.
Der Schriftzug „Turnerheim“ ist seit ein paar Tagen am Gebäude zu sehen. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Caindorfer Turnerheim wird zum zweiten Mal auf seinen Namen geweiht
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum fünften Mal findet am Samstag in Cainsdorf das Kinder- und Familienfest statt. Zuvor bekommt das „Turnerheim“ offiziell seinen Namen.

Das Turnerheim im Zwickauer Stadtteil Cainsdorf erhält offiziell erneut den Namen, der ihm 1928 verliehen wurde. Am 16. August um 13 Uhr findet die Namensweihe für das Vereins- und Gemeindezentrum statt. Das Haus war umgebaut worden. Im Anschluss an die Zeremonie startet zum fünften Mal das Kinder- und Familienfest. Zum Jubiläum laden die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:23 Uhr
4 min.
Trump informiert Selenskyj und andere Europäer über Gipfel
Trump und Putin schütteln sich beim Pressestatement nach ihrem Gespräch die Hand.
Was hat der Alaska-Gipfel gebracht, wie soll es weitergehen? Trump informiert die Europäer. In ersten Reaktionen wird vor allem Enttäuschung über den Gipfel deutlich.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:25 Uhr
2 min.
Knapp 58 Millionen Euro für Chemnitzer Stadtentwicklung
Als Interventionsfläche zur Kulturhauptstadt ist die historische Hartmannfabrik mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Aus einer Fabrikruine wurde das Besucherzentrum der Kulturhauptstadt. (Archivbild)
Für das Kulturhauptstadtjahr sind zahlreiche Gebäude und Plätze in Chemnitz mit Millionenaufwand auf Vordermann gebracht worden. Doch es gibt auch Rückschläge.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
05.08.2025
4 min.
Zwickauer in Sorge: Ruinieren schwere Baustellen-Lastwagen die Anwohnerstraßen?
Das die Baufahrzeuge jetzt den sanierten Teil der Feldstraße nutzen können, dafür hat Kerstin Böhm kein Verständnis.
Schwere Lastwagen, enge Straßen und verärgert Anwohner - Eine Baustelle sorgt für Unmut. Während Kerstin Böhm die Lkw-Durchfahrt anprangert, verteidigt die Verwaltung ihre Entscheidungen.
Frank Dörfelt
24.04.2025
3 min.
„Das schafft niemand mehr“: Braucht dieser Zwickauer Stadtteil einen Treffpunkt für alle?
Ortsvorsteher Gerd Drechsler (CDU) setzt sich für einen zentralen Ort in Cainsdorf ein.
Das Turnerheim sollte das neue Zentrum Cainsdorfs sein, doch es liegt am Rand. Der Ortsvorsteher fordert nun einen zentralen Treffpunkt. Wie sieht das die Stadtverwaltung?
Sabrina Seifert
Mehr Artikel