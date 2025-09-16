Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Baubürgermeisterin Silvia Queck und der Leiter des Tiefbauamtes stellten die aktuellen Pläne zum Neubau der Cainsdorfer Brücke vor. Bild: Ralf Wendland
Baubürgermeisterin Silvia Queck und der Leiter des Tiefbauamtes stellten die aktuellen Pläne zum Neubau der Cainsdorfer Brücke vor. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Cainsdorfer Brücke in Zwickau: Neubau nach 20 Jahren Anlauf
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kaum ein anderes Bauprojekt in Zwickau zieht sich so lange hin wie der Neubau der Cainsdorfer Brücke. Nach jahrelangen Verhandlungen und Rechenspielen stellt die Stadt jetzt ihre Pläne vor.

Der millionenschwere Neubau der Cainsdorfer Brücke bleibt trotz der Sparmaßnahmen der Stadt Zwickau erhalten. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Das Bauwerk wird in diesem Jahrzehnt nicht fertig. Bürgermeisterin Silvia Queck hat jedoch ein Ziel vor Augen. „Zum 100. Jubiläum der Cainsdorfer Brücke im Jahr 2032 soll das Großprojekt...
