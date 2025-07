Cainsdorfer Straße in Wilkau-Haßlau wird gebaut – aber wann?

Die Straße braucht seit vielen Jahren eine neue Asphaltdecke. Bisher stand sie auf der Prioritätenliste des Landkreises nicht ganz vorn. Hat sich das jetzt geändert?

Es ist unbestritten: Die Cainsdorfer Straße in Wilkau-Haßlau braucht wegen des verschlissenen Zustandes eine neue Fahrbahndecke. Das hat nach langem Zögern auch das Amt für Straßenbau im Landratsamt erkannt. Als Kreisstraße liegt die wichtige und viel befahrene Verbindungsstraße in dessen Zuständigkeit. Jetzt ist es so weit: Zumindest ein...