CDU-MdB Carsten Körber: Ohne Mehrheit für das Rentenpaket im Bundestag ist Schwarz-Rot gescheitert

Zwickau
Zwickauer Abgeordneter betont: Durchfallen des Gesetzentwurfes wäre dramatischer für Deutschland als mögliche Unzufriedenheit jüngerer Arbeitnehmer.
Für den Zwickauer CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Körber ist die Sache am Tag vor der Abstimmung über das Rentenpaket klar: „Sollte es keine Mehrheit finden, spricht vieles dafür, dass unsere Koalition mit der SPD, die bekanntermaßen keine Liebesheirat war, bereits nach wenigen Monaten gescheitert wäre. Die Folgen eines solchen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.