CDU-MdB Carsten Körber: Ohne Mehrheit für das Rentenpaket im Bundestag ist Schwarz-Rot gescheitert

Zwickauer Abgeordneter betont: Durchfallen des Gesetzentwurfes wäre dramatischer für Deutschland als mögliche Unzufriedenheit jüngerer Arbeitnehmer.

Für den Zwickauer CDU-Bundestagsabgeordneten Carsten Körber ist die Sache am Tag vor der Abstimmung über das Rentenpaket klar: „Sollte es keine Mehrheit finden, spricht vieles dafür, dass unsere Koalition mit der SPD, die bekanntermaßen keine Liebesheirat war, bereits nach wenigen Monaten gescheitert wäre. Die Folgen eines solchen...