Chaotischer Prozess in Zwickau: 13-facher Vater soll Mitschüler seines Sohns geschlagen haben

Zwickau
Eine Rangelei unter Jugendlichen und ihre Folgen beschäftigen die Zwickauer Justiz. Gab es auf dem Nachhauseweg Handgreiflichkeiten?
Ob denn nun dem 13-fachen Vater wirklich die Hand ausgerutscht ist oder nicht, lässt sich am Ende des ersten Prozesstages vor dem Landgericht Zwickau nicht sagen. Der 72-jährige Angeklagte sagt Nein, der zum Tatzeitpunkt 16-jährige Mitschüler eines seiner Söhne sagt Ja. Der Prozess verläuft phasenweise chaotisch. Der 72-Jährige redet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.