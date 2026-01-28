MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Chaotischer Prozess in Zwickau: 13-facher Vater soll Mitschüler seines Sohns geschlagen haben

Nach einer Rangelei unter Jugendlichen in der Schule sollen auf dem Nachhauseweg einem Vater die Sicherungen durchgebrannt sein.
Nach einer Rangelei unter Jugendlichen in der Schule sollen auf dem Nachhauseweg einem Vater die Sicherungen durchgebrannt sein. Bild: Symbolfoto: Helena Dolderer/dpa
Nach einer Rangelei unter Jugendlichen in der Schule sollen auf dem Nachhauseweg einem Vater die Sicherungen durchgebrannt sein.
Nach einer Rangelei unter Jugendlichen in der Schule sollen auf dem Nachhauseweg einem Vater die Sicherungen durchgebrannt sein. Bild: Symbolfoto: Helena Dolderer/dpa
Zwickau
Chaotischer Prozess in Zwickau: 13-facher Vater soll Mitschüler seines Sohns geschlagen haben
Von Torsten Piontkowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine Rangelei unter Jugendlichen und ihre Folgen beschäftigen die Zwickauer Justiz. Gab es auf dem Nachhauseweg Handgreiflichkeiten?

Ob denn nun dem 13-fachen Vater wirklich die Hand ausgerutscht ist oder nicht, lässt sich am Ende des ersten Prozesstages vor dem Landgericht Zwickau nicht sagen. Der 72-jährige Angeklagte sagt Nein, der zum Tatzeitpunkt 16-jährige Mitschüler eines seiner Söhne sagt Ja. Der Prozess verläuft phasenweise chaotisch. Der 72-Jährige redet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
18.01.2026
4 min.
Der Mann, der dem Ruf der Wildnis folgte: Zwickauer Publikum überrascht Driftwood Holly mit Geburtstagsständchen
Driftwood Holly begeistert sein Publikum mit Geschichten und Liedern.
Grenzen sieht er nicht als Hindernisse. Seit über 20 Jahren lebt der Oberwiesenthaler Driftwood Holly in Kanada, wo es am einsamsten ist. Nun gastierte der Musik-Abenteurer im Gasometer.
Torsten Piontkowski
18:00 Uhr
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
21.01.2026
3 min.
Missbrauchsprozess gegen einen Vogtländer: Hat er mit seiner Tochter wirklich im selben Bett geschlafen?
Vor dem Landgericht rückte eine wichtige Frage in den Mittelpunkt.
Am Landgericht Zwickau ist der Prozess gegen einen 56-jährigen Vogtländer fortgesetzt worden. Warum die Nebenklage sich an einem Punkt festbeißt.
Gunter Niehus
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
Mehr Artikel