Chef der Zwickauer Sportstätten nicht mehr im Amt – warum musste er gehen?

Der Betriebsleiter genoss in der Sportszene eine hohes Ansehen. Dennoch räumte er überraschend seinen Posten. Eine offizielle Begründung gibt es nicht, aber mehrere Details sind ungewöhnlich.

Die Stadt Zwickau sucht einen Leiter des kommunalen Sportstättenbetriebs. Er (oder sie) soll Führungserfahrung mitbringen, über ein Netzwerk in der Sportszene verfügen und im besten Fall einen Hochschulabschluss vorweisen können. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar. Die Ausschreibung der Stelle wäre keine Nachricht, wenn der Vorgänger in...