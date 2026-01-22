MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Chef der Zwickauer Sportstätten nicht mehr im Amt – warum musste er gehen?

Die Sporthalle in Neuplanitz gehört zu den Objekten, die vom Sportstättenbetrieb unterhalten werden.
Die Sporthalle in Neuplanitz gehört zu den Objekten, die vom Sportstättenbetrieb unterhalten werden. Bild: Ralf Wendland
Seinen Sitz hat der Sportstättenbetrieb im Gebäude der GGZ an der Gewandhausstraße.
Seinen Sitz hat der Sportstättenbetrieb im Gebäude der GGZ an der Gewandhausstraße. Bild: Ralf Wendland
Im Rathaus und im Stadtrat verbreiten sich in der Regel brisante Informationen schnell. Im aktuellen Fall ist das anders.
Im Rathaus und im Stadtrat verbreiten sich in der Regel brisante Informationen schnell. Im aktuellen Fall ist das anders. Bild: Ralph Köhler
Die Sporthalle in Neuplanitz gehört zu den Objekten, die vom Sportstättenbetrieb unterhalten werden.
Die Sporthalle in Neuplanitz gehört zu den Objekten, die vom Sportstättenbetrieb unterhalten werden. Bild: Ralf Wendland
Seinen Sitz hat der Sportstättenbetrieb im Gebäude der GGZ an der Gewandhausstraße.
Seinen Sitz hat der Sportstättenbetrieb im Gebäude der GGZ an der Gewandhausstraße. Bild: Ralf Wendland
Im Rathaus und im Stadtrat verbreiten sich in der Regel brisante Informationen schnell. Im aktuellen Fall ist das anders.
Im Rathaus und im Stadtrat verbreiten sich in der Regel brisante Informationen schnell. Im aktuellen Fall ist das anders. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Chef der Zwickauer Sportstätten nicht mehr im Amt – warum musste er gehen?
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Betriebsleiter genoss in der Sportszene eine hohes Ansehen. Dennoch räumte er überraschend seinen Posten. Eine offizielle Begründung gibt es nicht, aber mehrere Details sind ungewöhnlich.

Die Stadt Zwickau sucht einen Leiter des kommunalen Sportstättenbetriebs. Er (oder sie) soll Führungserfahrung mitbringen, über ein Netzwerk in der Sportszene verfügen und im besten Fall einen Hochschulabschluss vorweisen können. Bewerbungsschluss ist der 31. Januar. Die Ausschreibung der Stelle wäre keine Nachricht, wenn der Vorgänger in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:20 Uhr
2 min.
Prinz Harry fordert von Trump Respekt für Nato-Verbündete
Der britische Prinz Harry verlangt Respekt für die Opfer der Nato-Verbündeten im Afghanistan-Einsatz. (Archivfoto)
Der US-Präsident löst mit geringschätzigen Äußerungen über den Beitrag anderer Nato-Staaten Ärger bei Verbündeten aus. Der wohl berühmteste Afghanistan-Veteran will das nicht auf sich sitzen lassen.
02.01.2026
4 min.
Neubau der Zwickauer Ballsporthalle: Widerspruch von unterlegener Firma bremst Projekt aus
Die Sporthalle Neuplanitz wurde für Spiele in der Handballbundesliga nicht mehr zugelassen.
Eigentlich sollte die Halle ab Mitte 2026 in die Höhe wachsen. Doch daraus wird nichts. Welche Folgen hat das für die Handballerinnen des BSV Sachsen?
Frank Dörfelt
22.01.2026
3 min.
Auch das gibt es noch im Erzgebirge: Promovierte Medizinerin kehrt in Region zurück
Gynäkologin Dr. Sandy Zorn hat jetzt in Schwarzenberg eine Praxis übernommen.
Es ist eine gute Nachricht zum Start ins Jahr: Für die Frauenarztpraxis von Dr. Martina Rockstroh hat sich jetzt doch noch eine Nachfolgerin gefunden. Eine klassische Rückkehrer-Geschichte.
Beate Kindt-Matuschek
22.01.2026
4 min.
„Ich habe es keinen einzigen Tag bereut“: Wie das Hospiz Werdau letzte Wünsche möglich macht
Uwe Schmidt – im Foto mit „Hospizhund“ Simba – wohnt seit einigen Wochen im Werdauer Hospiz. Der Crimmitschauer freut sich auf einen besonderen Ausflug nächste Woche.
Eine Kremserfahrt durch den Werdauer Wald ist für Gäste des SRH Hospizes mehr als ein Ausflug. Die Einrichtung begleitet schwerkranke Menschen auf ihrem letzten Lebensweg und erfüllt Wünsche.
Annegret Riedel
05.01.2026
4 min.
Yad-Vashem-Bildungsstätte in Deutschland: Zwickau ist aus dem Rennen
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) legte im Dezember einen Kranz in Yad Vashem nieder. Die Jerusalemer Gedenkstätte soll einen Außenposten in Deutschland erhalten.
Bis Mitte des Jahres wird entschieden, wo der Außenposten der israelischen Gedenkstätte entsteht. Schon jetzt ist klar, dass Zwickaus Bewerbung erfolglos bleibt. Wer ist der sächsische Kandidat?
Johannes Pöhlandt
20:09 Uhr
2 min.
Selenskyj kündigt weitere Ukraine-Gespräche für Samstag an
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten direkten Gesprächen zwischen den Kriegsparteien seit langem als wichtig bezeichnet.
Die ersten direkten Gesprächen zwischen Ukrainern und Russland seit Langem laufen nun unter US-Vermittlung in Abu Dhabi. Präsident Selenskyj sagt, was er davon erwartet.
Mehr Artikel