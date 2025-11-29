Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Chefdirigent Leo Siberski spielt am Samstagnachmittag in den Arcaden weihnachtliche Musik am Klavier

Leo Siberski wird am Samstagnachmittag die Besucher in den Zwickau-Arcaden erfreuen.
Leo Siberski wird am Samstagnachmittag die Besucher in den Zwickau-Arcaden erfreuen. Bild: Ludmila Thiele
Leo Siberski wird am Samstagnachmittag die Besucher in den Zwickau-Arcaden erfreuen.
Leo Siberski wird am Samstagnachmittag die Besucher in den Zwickau-Arcaden erfreuen. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Chefdirigent Leo Siberski spielt am Samstagnachmittag in den Arcaden weihnachtliche Musik am Klavier
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Einkaufen mal kurz innehalten, durchpusten und entspannen: Bei Live-Musik von einem Profi, der sonst das größte Orchester der Region leitet.

Leo Siberski, Generalmusikdirektor des Theaters Plauen-Zwickau, wird in der Adventszeit für zusätzliche vorweihnachtliche Klänge in den Zwickauer-Arcaden sorgen. Am Samstag, 29. November, 15.30 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Dezember, um 14 Uhr, nimmt er am dortigen „Klavier für Jedermann“ Platz und präsentiert ein kleines...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.11.2025
4 min.
Ritt auf dem Tiger: Clara-Schumann-Philharmoniker bringen Chaplins „Goldrausch“ ohne jede Pause punktgenau ins Ziel
Neuland für Dirigent und Orchester: Leo Siberski dirigierte am Donnerstagabend in der „Neuen Welt“ die Clara-Schumann-Philharmoniker erstmalig synchron zu einem Stummfilm.
Ein 90-Minuten-Stummfilm, ein präzises Orchester, ein Maestro im Dauerdialog mit der Leinwand: Wie Chaplins „Goldrausch“ in Zwickau zum bejubelten Live-Event wurde – und warum Georgias Motiv wohl so emotional ist.
Torsten Kohlschein
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
01.12.2025
4 min.
Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister
Der Chemnitzer Baubürgermeister privat. Thomas Kütter (49) hat ein Faible für Motorrad-Oldies, wie dieses gut 60 Jahre alte Awo-Gespann.
Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?
Michael Müller
19.11.2025
3 min.
Fliegerbauers Werbeaktion trägt Früchte: Theater verkauft noch einmal ganzen Schwung Karten fürs Filmkonzert in Zwickau
Zwei, die fürs Theater auf Werbetour waren: Leo Siberski (vorn) und Kurt Fliegerbauer.
Per Lautsprecherwagen sind der Unternehmer und Theaterleute durch die Stadt gefahren, um den Verkauf anzukurbeln. Nun läuft es – für ein Konzert, das es so seit 30 Jahren nicht gegeben hat.
Jan-Dirk Franke
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
Mehr Artikel