Chefdirigent Leo Siberski spielt am Samstagnachmittag in den Arcaden weihnachtliche Musik am Klavier

Zwickau
Beim Einkaufen mal kurz innehalten, durchpusten und entspannen: Bei Live-Musik von einem Profi, der sonst das größte Orchester der Region leitet.
Leo Siberski, Generalmusikdirektor des Theaters Plauen-Zwickau, wird in der Adventszeit für zusätzliche vorweihnachtliche Klänge in den Zwickauer-Arcaden sorgen. Am Samstag, 29. November, 15.30 Uhr, und am verkaufsoffenen Sonntag, 7. Dezember, um 14 Uhr, nimmt er am dortigen „Klavier für Jedermann“ Platz und präsentiert ein kleines...
