Chemnitzer Bassbariton Felix Rohleder singt Robert-Schumanns Lieder im Zwickauer Schumann-Haus

Zwickau
Es erklingen „Zwölf Gedichte nach Justinus Kerner“ und „Dichterliebe“.
Das Robert-Schumann-Haus in Zwickau bietet am Nikolaustag, 6. Dezember, 17 Uhr einen Liederabend mit Werken von Robert Schumann. Die Auswahl der Lieder spiegelt Schumanns Vielseitigkeit wider. Bassbariton Felix Rohleder und Ulrich Vogel am Klavier gestalten den Abend gemeinsam. Zu hören sind die „Zwölf Gedichte nach Justinus Kerner“, op. 35,...
