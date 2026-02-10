Chili, Erdbeeren, Schokolade: Welche Liebeshelfer auf der Karte von Zwickauer Restaurants locken

Schön essen zu gehen ist bei Liebenden nicht nur zum Valentinstag beliebt. Manche Gewürze und Lebensmittel sollen sogar aphrodisierende Wirkung haben – und Lust auf mehr machen. Die finden sich auch in Gerichten von Zwickauer Gastronomen.

Ob Chili, Avocado oder Vanille: Diesen Lebensmitteln wird seit Jahrhunderten aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Matthias Werler vom Zwickauer Lokal „Egghead“ sagt: „Im Allgemeinen werden Speisen mit einer gewissen Schärfe, die durchblutungsfördernd wirkt, aber auch gewisse Düfte und Geschmäcker als stimulierend wahrgenommen.“ Die... Ob Chili, Avocado oder Vanille: Diesen Lebensmitteln wird seit Jahrhunderten aphrodisierende Wirkung zugeschrieben. Matthias Werler vom Zwickauer Lokal „Egghead“ sagt: „Im Allgemeinen werden Speisen mit einer gewissen Schärfe, die durchblutungsfördernd wirkt, aber auch gewisse Düfte und Geschmäcker als stimulierend wahrgenommen.“ Die...